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Появились подробности массового ДТП с автобусом № 111 на Димитровском мосту в Новосибирске

Фото Появились подробности массового ДТП с автобусом № 111 на Димитровском мосту в Новосибирске
Фото Появились подробности массового ДТП с автобусом № 111 на Димитровском мосту в Новосибирске

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей и пассажирского автобуса произошло на Димитровском мосту в Новосибирске 21 января.

Появились подробности массового ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске, где после аварии загорелся рейсовый автобус № 111 "Аэропорт Толмачево — Вокзал "Новосибирск-Главный".

По данным регионального УГИБДД, авария произошла в 22:25 минут 21 января. Водитель "Тойоты" пытался объехать ДТП на Димитровском мосту, и при этом спровоцировал более крупное происшествие.

"Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с пассажирским автобусом № 111 "Аэропорт Толмачево — Вокзал "Новосибирск- Главный". Далее иномарка столкнулась с ехавшей в попутном направлении "Маздой", — рассказал государственный инспектор отдела ГИБДД УМВД по Новосибирску Денис Куприенко.

От удара автобус с пассажирами, которых по предварительным данным, было 20 человек, развернуло поперек проезжей части, при этом он задел автомобиль "Хендай".

В результате аварии загорелся автобус и Тойота.

Из иномарки 28-летнего водителя, который оказался зажат в салоне, извлекли спасатели. Они передали мужчин медикам, в стационаре его проверят на наличие алкогольного опьянения.

"В автобусе находилось 20 пассажиров, по предварительным данным, пострадавших нет", — уточнил Куприенко.

Из-за массовой аварии движение по Димитровскому мосту было перекрыто в течение 1,5 часов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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