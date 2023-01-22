Продукты для вечной молодости: в каких продуктах содержится много коллагена

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Коллаген ли структурный белок – строительный материал для кожи, костей, зубов. В нашем теле содержится 28 видов такого белка. Три из них отвечают за молодость лица и тела, качество сна, обменные процессы в теле, хорошую работу ЖКТ и активно используются в современной антивозрастной косметологии. Черпать их можно до бесконечности из обычных продуктов питания.

Начните с анализов!

Российские медики предупреждают, что использовать синтетические препараты с коллагеном (белком) без специальных анализов и экспертов не следует. Уж больно много у них «побочек». Но если вы убеждены, что ваше тело нуждается в источнике молодости и красоты, то введите в свой рацион простые продукты питания.

Как выявить дефицит коллагена без врача

Недостаток коллагена в организме проявляется достаточно ярко:

· ухудшение состояния зубов,

· увядание кожного покрова, независимо от возраста,

· плохой рост и ломка ногтей и волос,

· ухудшение зрения,

· мышечная и костная слабость,

· апатия.

Конечно, это может быть и естественное старение, и неправильное питание, и гормональный сбой – истинную причину может установить только врач. Но после 30 лет, учитывая начало увядания организма, коллаген уходит в дефицит.

Помощники в выработке коллагена

Список ниже по тексту расскажет вам, какие продукты питания помогают организму вырабатывать собственный коллаген (белок):

· говядина;

· курица;

· рыба;

· перепелиные яйца,

· шиповник,

· болгарский перец,

· цитрусовые и киви,

· любая зелень,

· томаты,

· миндаль,

· семена подсолнечника,

· кунжут,

· устрицы,

· чёрный шоколад.

Как восстановить собственный коллаген?

1. Потреблять больше продуктов с высоким содержанием коллагеновых соединений. Например, желатин очень богат белком – это все мясные, костные бульоны, холодцы, хрящи.

2. Применять пищевые добавки по назначению специалиста. Для лучшего усвоения желательно дополнительно пить витамин С.

3. Проводить косметологические процедуры – маски на лицо, инъекции сыворотки белка, лазерная терапия и т.д.