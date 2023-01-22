Продукты для вечной молодости: в каких продуктах содержится много коллагена

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Коллаген ли структурный белок – строительный материал для кожи, костей, зубов. В нашем теле содержится 28 видов такого белка. Три из них отвечают за молодость лица и тела, качество сна, обменные процессы в теле, хорошую работу ЖКТ и активно используются в современной антивозрастной косметологии. Черпать их можно до бесконечности из обычных продуктов питания.
Российские медики предупреждают, что использовать синтетические препараты с коллагеном (белком) без специальных анализов и экспертов не следует. Уж больно много у них «побочек». Но если вы убеждены, что ваше тело нуждается в источнике молодости и красоты, то введите в свой рацион простые продукты питания.
Недостаток коллагена в организме проявляется достаточно ярко:
· ухудшение состояния зубов,
· увядание кожного покрова, независимо от возраста,
· плохой рост и ломка ногтей и волос,
· ухудшение зрения,
· мышечная и костная слабость,
· апатия.
Конечно, это может быть и естественное старение, и неправильное питание, и гормональный сбой – истинную причину может установить только врач. Но после 30 лет, учитывая начало увядания организма, коллаген уходит в дефицит.
Список ниже по тексту расскажет вам, какие продукты питания помогают организму вырабатывать собственный коллаген (белок):
· говядина;
· курица;
· рыба;
· перепелиные яйца,
· шиповник,
· болгарский перец,
· цитрусовые и киви,
· любая зелень,
· томаты,
· миндаль,
· семена подсолнечника,
· кунжут,
· устрицы,
· чёрный шоколад.
1. Потреблять больше продуктов с высоким содержанием коллагеновых соединений. Например, желатин очень богат белком – это все мясные, костные бульоны, холодцы, хрящи.
2. Применять пищевые добавки по назначению специалиста. Для лучшего усвоения желательно дополнительно пить витамин С.
3. Проводить косметологические процедуры – маски на лицо, инъекции сыворотки белка, лазерная терапия и т.д.
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