Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год: точный график основного и дополнительного периода

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Сдача выпускных экзаменов – дело серьезное. Расписание разрабатывается и утверждается задолго до окончания текущего учебного года и опирается на Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в каждом конкретной области утверждает региональное Министерство образования. Так, Минобр Новосибирской области утвердило даты экзаменов для новосибирских школьников ещё в конце 2022 года.
Согласно этому решению, основной этап сдачи Единого государственного экзамена в Новосибирске и области начнётся 26 мая и продлится до 2 июля.
Первыми предметами на ЕГЭ, по данным сайта Рособрнадзора, будут литература, география и химия.
· экзамен по русскому языку — 30 и 31 мая,
· по профильной математике — 2 июня,
· по базовой — 3-го июня,
· ЕГЭ по истории и физике – 6 июня,
· 9 июня — по обществознанию,
· 14-го — по биологии.
На этот же день запланирована письменная часть экзамена по иностранным языкам, устная пройдет 16 и 17 июня. ЕГЭ по информатике пройдёт 20 и 21 июня.
Отметим, что ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Досрочная сдача — с 20 марта по 19 апреля.
Основной период — с 26 мая и 1 июля.
Дополнительная сдача — с 6 по 19 сентября.
Досрочный период — с 21 апреля по 16 мая.
Основной период — с 24 мая по 1 июля.
Дополнительная сдача — с 4 по 23 сентября.
Также Минобр страны запланировало резервные дни по всем предметам:
12 апреля (среда) — география, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»), история;
14 апреля (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), литература, физика, обществознание, биология;
17 апреля (понедельник) — русский язык;
19 апреля (среда) — ЕГЭ по математике профильного уровня.
6 сентября (среда) — русский язык;
12 сентября (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня.
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