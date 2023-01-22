Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год: точный график основного и дополнительного периода

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Сдача выпускных экзаменов – дело серьезное. Расписание разрабатывается и утверждается задолго до окончания текущего учебного года и опирается на Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Региональные выпускные

Расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в каждом конкретной области утверждает региональное Министерство образования. Так, Минобр Новосибирской области утвердило даты экзаменов для новосибирских школьников ещё в конце 2022 года.

Согласно этому решению, основной этап сдачи Единого государственного экзамена в Новосибирске и области начнётся 26 мая и продлится до 2 июля.

Предметы по порядку

Первыми предметами на ЕГЭ, по данным сайта Рособрнадзора, будут литература, география и химия.

· экзамен по русскому языку — 30 и 31 мая,

· по профильной математике — 2 июня,

· по базовой — 3-го июня,

· ЕГЭ по истории и физике – 6 июня,

· 9 июня — по обществознанию,

· 14-го — по биологии.

На этот же день запланирована письменная часть экзамена по иностранным языкам, устная пройдет 16 и 17 июня. ЕГЭ по информатике пройдёт 20 и 21 июня.

Отметим, что ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Сроки сдачи ЕГЭ в школах Новосибирска

Досрочная сдача — с 20 марта по 19 апреля.

Основной период — с 26 мая и 1 июля.

Дополнительная сдача — с 6 по 19 сентября.

Сроки сдачи ОГЭ в школах Новосибирска

Досрочный период — с 21 апреля по 16 мая.

Основной период — с 24 мая по 1 июля.

Дополнительная сдача — с 4 по 23 сентября.

Резервные дни

Также Минобр страны запланировало резервные дни по всем предметам:

12 апреля (среда) — география, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»), история;

14 апреля (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), литература, физика, обществознание, биология;

17 апреля (понедельник) — русский язык;

19 апреля (среда) — ЕГЭ по математике профильного уровня.

Дополнительный период

6 сентября (среда) — русский язык;

12 сентября (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня.