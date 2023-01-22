Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака

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Никто не хочет заболеть онкологическим недугом. Разумные люди стараются заложить противораковую основу в свой рацион при помощи противораковых продуктов питания.

Как не заболеть онкологией?

Лучший способ был, есть и остаётся – это профилактика. Онкологи относят к таким мерам медицинские этапы предупреждения рака:

· изменение образа жизни на более здоровый, в том числе образ питания;

· заострение внимания людей на предрасполагающие к раку факторы, которые они могут исключить из своей жизни самостоятельно;

· повышенной настороженности тех, кто находится в группах риска;

· проведение тщательного контроля состояния здоровья (периодические медосмотры, скрининги).

Это звучит сложно лишь при первом прочтении. Начать медики советуют с питания и включить в рацион противораковые продукты.

Противораковая активность

По мнению докторов Урайской городской клинической больницы, обладают заметной противораковой активностью следующие продукты питания:

· грибы,

· помидоры,

· сливы,

· абрикосы,

· персики,

· ягоды,

· капуста,

· лук и чеснок,

· зеленый чай,

· оливковое масло,

· куркума и имбирь,

· горький шоколад.

Их обязательно стоит включать в своё меню тем, кто не хочет болеть раком.

Провокаторы рака

Недавнее исследование, в ходе которого российские ученые провели анализ более полутора миллионов историй болезней онкологических больных показало, что есть три основных фактора, провоцирующих рак.

1. Курение;

2. Избыточный вес;

3. Употребление алкоголя.

4. УФ-излучение;

5. Малоподвижность;

6. Состав питания: сниженное потребление кальция, клетчатки, овощей и фруктов, увлечение продуктами из красного мяса.

7. Инфекционные заболевания, провоцирующие развитие новообразований.

Если вы внесёте изменения в свою жизнь, как минимум получите оздоровление организма, как максимум застрахуете себя от онкологии, которая бьёт все мыслимые рекорды. По свежим данным ВОЗ, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина в мире заболевают раком.