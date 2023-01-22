Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака

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Никто не хочет заболеть онкологическим недугом. Разумные люди стараются заложить противораковую основу в свой рацион при помощи противораковых продуктов питания.
Лучший способ был, есть и остаётся – это профилактика. Онкологи относят к таким мерам медицинские этапы предупреждения рака:
· изменение образа жизни на более здоровый, в том числе образ питания;
· заострение внимания людей на предрасполагающие к раку факторы, которые они могут исключить из своей жизни самостоятельно;
· повышенной настороженности тех, кто находится в группах риска;
· проведение тщательного контроля состояния здоровья (периодические медосмотры, скрининги).
Это звучит сложно лишь при первом прочтении. Начать медики советуют с питания и включить в рацион противораковые продукты.
По мнению докторов Урайской городской клинической больницы, обладают заметной противораковой активностью следующие продукты питания:
· грибы,
· помидоры,
· сливы,
· абрикосы,
· персики,
· ягоды,
· капуста,
· лук и чеснок,
· зеленый чай,
· оливковое масло,
· куркума и имбирь,
· горький шоколад.
Их обязательно стоит включать в своё меню тем, кто не хочет болеть раком.
Недавнее исследование, в ходе которого российские ученые провели анализ более полутора миллионов историй болезней онкологических больных показало, что есть три основных фактора, провоцирующих рак.
1. Курение;
2. Избыточный вес;
3. Употребление алкоголя.
4. УФ-излучение;
5. Малоподвижность;
6. Состав питания: сниженное потребление кальция, клетчатки, овощей и фруктов, увлечение продуктами из красного мяса.
7. Инфекционные заболевания, провоцирующие развитие новообразований.
Если вы внесёте изменения в свою жизнь, как минимум получите оздоровление организма, как максимум застрахуете себя от онкологии, которая бьёт все мыслимые рекорды. По свежим данным ВОЗ, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина в мире заболевают раком.
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