Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество наука

Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака

Фото Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака
Фото Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака

Фото: pixabay.com

Никто не хочет заболеть онкологическим недугом. Разумные люди стараются заложить противораковую основу в свой рацион при помощи противораковых продуктов питания.

Как не заболеть онкологией?

Лучший способ был, есть и остаётся – это профилактика. Онкологи относят к таким мерам медицинские этапы предупреждения рака:

· изменение образа жизни на более здоровый, в том числе образ питания;

· заострение внимания людей на предрасполагающие к раку факторы, которые они могут исключить из своей жизни самостоятельно;

· повышенной настороженности тех, кто находится в группах риска;

· проведение тщательного контроля состояния здоровья (периодические медосмотры, скрининги).

Это звучит сложно лишь при первом прочтении. Начать медики советуют с питания и включить в рацион противораковые продукты.

Фото Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака 2

Противораковая активность

По мнению докторов Урайской городской клинической больницы, обладают заметной противораковой активностью следующие продукты питания:

· грибы,

· помидоры,

· сливы,

· абрикосы,

· персики,

· ягоды,

· капуста,

· лук и чеснок,

· зеленый чай,

· оливковое масло,

· куркума и имбирь,

· горький шоколад.

Их обязательно стоит включать в своё меню тем, кто не хочет болеть раком.

Провокаторы рака

Недавнее исследование, в ходе которого российские ученые провели анализ более полутора миллионов историй болезней онкологических больных показало, что есть три основных фактора, провоцирующих рак.

1. Курение;

2. Избыточный вес;

3. Употребление алкоголя.

4. УФ-излучение;

5. Малоподвижность;

6. Состав питания: сниженное потребление кальция, клетчатки, овощей и фруктов, увлечение продуктами из красного мяса.

7. Инфекционные заболевания, провоцирующие развитие новообразований.

Если вы внесёте изменения в свою жизнь, как минимум получите оздоровление организма, как максимум застрахуете себя от онкологии, которая бьёт все мыслимые рекорды. По свежим данным ВОЗ, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина в мире заболевают раком.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Оксана Чешенок
журналист

0

Теги

продукты
лекарства
медицина
Новосибирск
рак
лечение
онкология
профилактика
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9511
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9499
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
8779
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
8580
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8355
Два человека выпали с балкона в центре Новосибирска
8079
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7511
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм