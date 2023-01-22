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"Телефон усыпан бриллиантовым снегом": в Новосибирске продается самый дорогой iPhone в мире - как он выглядит

Фото "Телефон усыпан бриллиантовым снегом": в Новосибирске продается самый дорогой iPhone в мире - как он выглядит
Фото "Телефон усыпан бриллиантовым снегом": в Новосибирске продается самый дорогой iPhone в мире - как он выглядит

В Новосибирске выставили на продажу самый дорогой iPhone в мире — цена устройства составляет 50 миллионов рублей.

iPhone 14 ограниченной серии за 50 миллионов рублей выставили на продажу в Новосибирске. Смартфон, инкрустированный сотнями бриллиантов, продается на сайте объявлений Авито. И хотя продавец пока не отвечает на звонки и сообщения, пользователи могут полюбоваться на самый дорогой телефон в мире.

Фото

Главная особенность нового айфона — использование драгоценных камней и металлов. Корпус выполнен из белого золота и усыпан бриллиантами. Всего использовано более 500 камней различной величины.

В центре корпуса расположена ювелирная снежинка из бриллиантов Diamond Snowflake.

Как утверждает автор объявления, на товар имеются сертификаты подлинности. Что же касается самого устройства iPhone 14 PRO MAX, то оно новое, с пломбами.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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