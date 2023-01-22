В Новосибирске 42-летний водитель заплатил 820 тысяч рублей за смертельное ДТП

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области судебные приставы заставили виновника смертельного ДТП выплатить компенсацию 820 тысяч рублей семье сбитой женщины.

Житель Новосибирска, признанный виновным в смертельном ДТП, получил три года лишения свободы условно и обязан был выплатить компенсацию семье погибшей. Расставаться с деньгами в добровольном порядке мужчина не хотел, поэтому в ситуацию вмешались судебные приставы.

Как рассказали в пресс-службе УФССП, 42-летний новосибирец сбил пожилую сибирячку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, после чего суд вынес приговор.

"Мужчина в добровольном порядке решение суда не исполнил, в связи чем в октябре прошлого года судебными приставами было возбуждено исполнительное производство", — рассказали в ведомстве.

Выплатить семье пострадавших 820 тысяч рублей виновник аварии решил только после того, как пристав арестовал счета мужчины и вынес постановление о запрете его выезда за пределы РФ.

"Принятых судебным приставом мер оказалось достаточно, чтобы мужчина в короткие сроки возместил ущерб", — добавили в УФССП.