Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске стал известен прогноз погоды на февраль 2023 года

Фото В Новосибирске стал известен прогноз погоды на февраль 2023 года
Фото В Новосибирске стал известен прогноз погоды на февраль 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншоты с погодных сервисов

Прогноз погоды на февраль 2023 года опубликован в Новосибирске.

Популярные погодные сервисы Гисметео, Яндекс.Погода и World Weather опубликовали прогноз погоды на февраль 2023 года. Данные приведены на основании наблюдений за погодой в последние 10 лет.

Так, ресурс World Weather обещает новосибирцам довольно теплый февраль. Самым холодным днем станет 2 февраля, когда температура воздуха ночью опустится до -26 градусов. В остальные дни ожидается от -14 до -22 градусов мороза ночью.

Дневные температуры в первую неделю февраля составят от -14 до -17 градусов, при этом после 6 января в городе наступит настоящая весна. Днем ожидается от -10 до -12 градусов.

Сервис отмечает, что февраль будет пасмурным, но все же 6 дней солнце покажется на небосклоне.

Фото В Новосибирске стал известен прогноз погоды на февраль 2023 года 2

Не менее оптимистичный прогноз дает и ресурс Яндекс.Погода, обещая горожанам мягкий и комфортный февраль.

Фото В Новосибирске стал известен прогноз погоды на февраль 2023 года 3

По данным сервиса, в последний месяц зимы 2023 года новосибирцы будут испытывать острый дефицит солнца — горожан ожидает всего один ясный день. Солнечно будет 17 февраля.

Осадки в феврале будут незначительные, снегопад, по данным сервисам, возможен 22, 26, 27 и 28 февраля.

Что касается морозов, то они в последний месяц зимы маловероятны. Самым холодным днем станет 1 февраля, когда воздух остынет до -17 градусов днем и до -19 градусов ночью.

Сайт Гисметео, напротив, прогнозирует солнечный февраль. Много ясных дней будет в первые две недели месяца.

Фото В Новосибирске стал известен прогноз погоды на февраль 2023 года 4

Начало февраля, по данным ресурса, будет морозным — ожидается похолодание до -20 градусов. Но уже после 13 числа начнется потепление. Средние ночные температуры составят — 12-15 градусов, дневные — -7 — 10 градусов.

Напомним, ночью 22 января синоптики предупреждали об аномальных морозах до -43 градусов в Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10294
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
9641
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
8944
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
8851
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8431
Два человека выпали с балкона в центре Новосибирска
8129
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7732
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм