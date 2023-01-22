В Новосибирске стал известен прогноз погоды на февраль 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншоты с погодных сервисов

Прогноз погоды на февраль 2023 года опубликован в Новосибирске.

Популярные погодные сервисы Гисметео, Яндекс.Погода и World Weather опубликовали прогноз погоды на февраль 2023 года. Данные приведены на основании наблюдений за погодой в последние 10 лет.

Так, ресурс World Weather обещает новосибирцам довольно теплый февраль. Самым холодным днем станет 2 февраля, когда температура воздуха ночью опустится до -26 градусов. В остальные дни ожидается от -14 до -22 градусов мороза ночью.

Дневные температуры в первую неделю февраля составят от -14 до -17 градусов, при этом после 6 января в городе наступит настоящая весна. Днем ожидается от -10 до -12 градусов.

Сервис отмечает, что февраль будет пасмурным, но все же 6 дней солнце покажется на небосклоне.

Не менее оптимистичный прогноз дает и ресурс Яндекс.Погода, обещая горожанам мягкий и комфортный февраль.

По данным сервиса, в последний месяц зимы 2023 года новосибирцы будут испытывать острый дефицит солнца — горожан ожидает всего один ясный день. Солнечно будет 17 февраля.

Осадки в феврале будут незначительные, снегопад, по данным сервисам, возможен 22, 26, 27 и 28 февраля.

Что касается морозов, то они в последний месяц зимы маловероятны. Самым холодным днем станет 1 февраля, когда воздух остынет до -17 градусов днем и до -19 градусов ночью.

Сайт Гисметео, напротив, прогнозирует солнечный февраль. Много ясных дней будет в первые две недели месяца.

Начало февраля, по данным ресурса, будет морозным — ожидается похолодание до -20 градусов. Но уже после 13 числа начнется потепление. Средние ночные температуры составят — 12-15 градусов, дневные — -7 — 10 градусов.

Напомним, ночью 22 января синоптики предупреждали об аномальных морозах до -43 градусов в Новосибирской области.