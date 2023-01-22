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политика

Вторая волна мобилизации в 2023 году? Последние новости от Минобороны

Фото Вторая волна мобилизации в 2023 году? Последние новости от Минобороны
Фото Вторая волна мобилизации в 2023 году? Последние новости от Минобороны

Фото: pixabay.com

На днях военком Азовского района Александр Жуков заявил о подготовке к мобилизации в России. Это заявление наделало много шума и подняло новую волну слухов в обществе. Официальные власти отреагировали на ситуацию комментариями в открытых источниках.

Как расшифровать слова Жукова?

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров прокомментировал слова коллеги, расшифровав эту неоднозначную фразу: «Военком Азова и Азовской района Александр Жуков имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может. У нас на данный момент идёт набор только на добровольной основе. Люди сами приходят в военкомат и заключают контракт», пояснил Егоров в интервью ТАСС.

Фото Вторая волна мобилизации в 2023 году? Последние новости от Минобороны 2

Депутатский запрос

Вопрос мобилизации, логично, волнует всё население страны. Наряду с выступлением Жукова, псковский депутат Артур Гайдук направил запрос в администрацию Президента РФ, в котором попросил Путина издать указ о завершении частичной мобилизации. Уже известно, что в ответе депутату было сказано: «действие указа президента о частичной мобилизации продолжается».

Журналисты во время очередной пресс-конференции с Дмитрием Песковым запросили комментарии по этому поводу: «Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент и предлагаем на это ориентироваться», ответил представителям СМИ Песков.

Частичная мобилизация в моменте

Российские эксперты по вопросам мобилизации и призыва единодушно заявляют, что если ничего экстраординарного в зоне проведения СВО не произойдёт, то вместо второй или полной мобилизации будет вестись плановый и постоянный добор добровольцев и единичных мобилизованных. Всё это необходимо для ротации военных, которым нужно отдыхать и вновь возвращаться в строй.

На данный момент отделы кадров российских предприятий и учреждений обновляют сведения о военнообязанных сотрудниках и выбивают бронь для особо ценных из них.

Фото Вторая волна мобилизации в 2023 году? Последние новости от Минобороны 3

До полной победы!

Условием для возвращения мобилизованных россиян домой в Госдуме называют исключительно победу в Спецоперации: «Главное условие – это победа. Второе – приказ верховного главнокомандующего», пояснил член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации, первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

По его словам, и для мобилизованных важна сменяемость. Они служат также, как обычные войска и должны периодически отдыхать.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

военные
Новосибирск
Украина
вторая волна
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