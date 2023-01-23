26 января в Новосибирском художественном музее откроется выставка «Анатолий Ганжинский. 100-летие со дня рождения»

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

26 января в 17.00 в Новосибирском государственном художественном музее состоится открытие выставки «Анатолий Ганжинский. 100-летие со дня рождения» из собрания Новосибирского государственного художественного музея.

На выставке будут представлены около 20 графических и живописных работ, которые познакомят зрителей с творчеством Анатолия Ганжинского с разных сторон. Автор работал в области жанровой и исторической картины, портрета, пейзажа и натюрморта, писал маслом и акварелью. К лучшим произведениям можно отнести его живописные картины «Иван Ползунов» (1950-1953) и «Алтайские камнерезы» (1955), получившие широкое признание у зрителей и представленные в экспозиции.

В этих произведениях живописца ощущается стремление к поэтическому раскрытию таланта «мужей, делающие славу своему Отечеству»: Иван Ползунов – сын уральского солдата, изобретатель, создатель первого в мире пароатмосферного двигателя для приведения в действие заводских механизмов, Федор Стрижков главный мастер шлифовальной фабрики заводского поселка Колывань Алтайского края, который применил механическую обработку цветного камня с помощью энергии воды, что позволило алтайским камнерезам создать множество интерьерных яшмовых ваз и непревзойденную 19-тонную Царицу ваз, находящуюся сейчас в Эрмитаже.

Художник много работал в жанрах пейзажа и натюрморта. К восприятию природы, как живой, так и «мертвой», Ганжинский не подходил с заранее продуманной композиционной схемой, а брал тот или иной мотив и стремился его познать, выявить звучность цветового строя, почувствовать фактуру предметов.

В портретных работах угадывается свойственное художнику отношение к людям. Оно определяется добротой и глубоким пониманием человеческого характера. Особенно примечателен живописный портрет «Бабушка», исполненный в лучших традициях русской реалистической школы также представленный в экспозиции.

Отдельной главой в творчестве мастера была ленинская тема. Он внес посильный вклад в создание советской ленинианы. Одна работа «Ленин и Крупская на Песчаной горке» находится в экспозиции Шушенского мемориального музея-заповедника. Другая – предоставлена на выставку «Анатолий Ганжинский. 100-летие со дня рождения» Новосибирским Союзом художников.