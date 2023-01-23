Андрей Травников: важно качественно реализовывать задачи не только нацпроектов, но и областных программ

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В 2023 году Новосибирскую область ждёт значительное увеличение объёмов финансирования госпрограмм в сфере ЖКХ. Губернатор Андрей Травников акцентировал внимание на том, что своевременно и качественно должны реализовываться не только задачи нацпроектов, но и мероприятия областных программ.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания доложил о реализации госпрограмм в сфере ЖКХ в 2022 году: в отрасль было инвестировано более 10 млрд рублей, построено и отремонтировано 375 объектов.

По словам министра, хорошими темпами идёт работа по расселению из аварийного жилья. В период 2019-2022 годах в регионе планировалось расселить 4430 человек. На сегодняшний день уже расселено 5336 человек.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» велось строительство шести объектов питьевого водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области: Маслянино, Венгерово, Ордынское, Усть-Тарка, Коченёво и Татарск. Но не все муниципалитеты справились с мероприятиями областной программы, сообщил Денис Архипов. Средства областного бюджета по программе «Чистая вода» полностью возвращены Тогучинским и Кыштовским районами.

«В целом финансирование госпрограмм в сфере ЖКХ увеличивается на 60% по 2023 году. Только по направлению «водоснабжение и водоотведение» увеличение составит около 3 млрд рублей — практически втрое. Нас ждет реализация новой федеральной программы по модернизации коммунального комплекса — порядка 2,3 млрд рублей», — доложил министр.