Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил розничный портфель до 7 млрд рублей

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По итогам 2022 года розничный кредитный портфель Новосибирской территориальной дирекции Банка Уралсиб вырос на 10% и составил 7,18 млрд рублей. Большой популярностью у новосибирцев пользовались ипотечное и потребительское кредитование. Так, ипотечный кредитный портфель банка вырос до 2,57 млрд рублей.

Активный рост кредитного портфеля обусловлен привлекательными условиями кредитных программ банка, улучшением клиентского опыта по всем направлениям бизнеса, внедрением удобных цифровых сервисов и возможностей для клиентов.