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общество

Брачный аферист обобрал трех читинок почти на 8 миллионов рублей

Фото Брачный аферист обобрал трех читинок почти на 8 миллионов рублей
Фото Брачный аферист обобрал трех читинок почти на 8 миллионов рублей

Freepik, authors: shadrin_andrey

Брачный аферист завел отношениями сразу с тремя жительницами Читы и обманом выманил у них почти 8 миллионов рублей.

Центральный районный суд Читы признал брачного афериста Давлетбаева виновным в трех эпизодах мошенничества на крупную сумму денег, пишет zabnews.

Как выяснилось, мужчина без постоянных источников дохода при помощи социальных сетей знакомился с женщинами, втирался к ним в доверие и выяснял, насколько они обеспеченные. С двумя пострадавшими мошенник вступил в фиктивный гражданский брак.

Обвиняемый похитил у каждой из двух женщин более 400 тысяч рублей, а ущерб для третьей составил свыше 7 миллионов рублей. Во время судебного заседания Давлетбаев полностью признал свою вину и частично возместил средства двум пострадавшим.

Напомним, мошенники зарабатывают на дефиците лекарств в аптеках Новосибирска.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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женщины
афера
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