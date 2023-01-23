Депутат Госдумы от Новосибирской области рассказал о новых механизмах оплаты жилищно-коммунальных услуг

Фото с личной страницы Telegram Александра Аксёненко / freepik.com / katemangostar

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко на странице в своем Телеграме напомнил, что в текущем квартале на платежах за ЖКУ отразится действие правительственного постановления №92. Оно вступило в силу в сентябре и регламентирует новый механизм оплаты за общедомовые расходы.

По словам парламентария, если на конец года возникает разница между фактическим расходом ресурса и поступившими показаниями, то будет сделан перерасчет и образовавшуюся задолженность «раскидают» между собственниками.

Раньше эту разницу выставляли на счет управляющей компании.

«Нововведение может стать поводом для собрания собственников, чтобы рассмотреть возможность перерасчета платы за обслуживание и управление домом. Потому как отныне в свои тарифы управляющей компании не нужно закладывать возможную разницу в объемах ресурсов и доплаты со своих счетов, теперь за это по факту заплатят сами жильцы МКД», — отмечает Аксёненко.

«По каким причинам по итогу предыдущего года может случиться перерасчет и ваши платежки потяжелеют? — продолжает депутат. — Если ваши соседи не заявляют показания приборов учета/занижают их/в случае отсутствия у соседей приборов учета, а они использую больше норматива (к примеру, зарегистрирован один человек, а проживает пятеро). Такая разбалансировка может привести к тому, что фактическое потребление ресурса МКД окажется больше оплаченного», — полагает Аксёненко.

По его словам, согласно пояснению, который дает минстрой РФ, размер платы за ЖКУ также может уменьшиться по итогам перерасчета в случае более низкого реального потребления. Также на общем собрании собственников может быть принято решение о начислении платы за коммунальные ресурсы на содержание ОДН по среднемесячным показаниям с проведением перерасчета. Кроме того, собрание может принять решение о начислении платы по показаниям ОДПУ, в этом случае перерасчет не потребуется.