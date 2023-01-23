Глава СКР Бастрыкин заинтересовался обращением о хищении 1500 квартир в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм: скриншот с видеобращения Константина Виноградова, Управление Судебного департамента Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о хищении 1 500 муниципальных квартир в Новосибирске.

В минувшую субботу, 21 января, новосибирский активист Константин Виноградов записал видео в метро, в котором напомнил главе СУ СКР Александру Бастрыкину о старом деле.

— Я стоял с плакатом в прошлую субботу по поводу хищения 1 500 квартир. Некоторые СМИ об этом рассказали, некоторые Youtubе-каналы подхватили эту тему. Но, по сути, так ничего и не изменилось. Должно быть движение по этому делу, но мы ничего нового так и не узнали, — сообщил в своём видеообращении Константин Виноградов.

— Поэтому я хотел бы обратиться в Следственный комитет к Бастрыкину, чтобы он обратил внимание на наш коррупционный город. Я считаю, что здесь огромное поле для следственных действий и надо, чтобы эти действия были произведены».

Константин Виноградов заявил, что по делу о мошенничестве с муниципальными квартирами проходил один предприниматель, но дело тянулось более трёх лет, а количество присвоенных квартир снизилось с 1 500 до 50. Поэтому, по мнению новосибирца, ущерб был значительно занижен.

На субботнее заявление Константина Виноградова глава СКР отреагировал и поручил проверить полученную информацию в региональном главке Следственного комитета РФ.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину представить подробный доклад по озвученной в публичном пространстве ситуации,

— сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, активисты не раз поднимали этот вопрос. С табличкой об исчезнувших 1 500 квартирах выходил на пикет даже ветеран ВОВ Владимир Степанов. Он требовал обратить на этот вопрос внимание уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко, так как речь шла в том числе о жилье для сирот. Фронтовика задержали полицейские, и теперь он судится с МВД.

В конце декабря прошлого года Центральный районный суд Новосибирска признал чиновников мэрии виновными в мошенничестве с квартирами. Бывший начальник комитета по жилищным вопросам мэрии Светлана Стынина, ее экс-заместитель Андрей Гудченко и предприниматель Елена Камерзанова получили условные сроки.

Следователям удалось доказать только 52 эпизода. Установленный ущерб составил 160 миллионов. Само дело, действительно, сначала очень долго расследовалось, а потом рассматривалось в Центральном районном суде.