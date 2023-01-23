Календарь красоты на февраль 2023: лучшие дни для стрижек и похода к косметологу

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Астрологи уверяют, что в феврале таких дней всего шесть. Заглянем в Лунный календарь вместе.

Шесть дней для косметолога

Астрологи утверждают, что самыми благоприятными днями для косметических процедур по лунному календарю станут 3, 7, 9, 10, 17 и 26 февраля 2023 года. Именно на эти даты можно смело планировать любые изменения во внешности, экспериментировать со стилями, использовать новые составы и кремы, делать уколы красоты. Риск побочных эффектов окажется минимальным, а результат поразит даже самых придирчивых представительниц прекрасного пола.

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Благоприятные дни

Подходящими днями для стрижки и иных манипуляций с волосами станут 8, 11, 21, 22, 24, 26 и 28 февраля. В эти дни большинство процедур хорошо скажутся на качестве и росте волос. Самыми успешными днями будут 1, 4 и 25 февраля, уверяет астролог и эксперт по астропсихологии Лилия Бордовских.

Неблагоприятные дни

Неудачными днями в этом месяце будут 12 и 20 февраля. В эти дни вместо желаемого результата для ваших волос вы получите ухудшение состояния здоровья, а также потерю сил и энергии. Самых неудачных дней для стрижки и ухода за волосами в феврале нет.

Нейтральные дни

Февраль станет богатым месяцем на нейтральные дни по уходу за вашими волосами. Это значит, что результаты работы могут быть как положительными, так и отрицательными. Вам нужно будет решить, какую процедуру лучше сделать, а какую отложить до лучших времен. Такими днями будут 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 и 27 февраля.