Мощный антивозрастной эффект: кореянка в 53 года выглядит на 18 лет - в чем секрет

Фото: pixabay.com, из социальных сетей Ли Су Джин

Ходят упорные слухи, что у большинства корейских женщин отсутствует переходный «средний возраст»: просто в какой-то момент кореянки из очень юных дев сразу превращаются в представительниц почтенного возраста. Самой знаменитой кореянкой «без возраста» на сегодняшний день является Ли Су Джин, которая в свои 53 выглядит всего на 18 лет.

Как сестры

Стоматолог по профессии Ли Су Джин уже разменяла шестой десяток. Но когда она гуляет по улицам города со своей дочерью, то их часто принимают за сестёр. Причем, дочь чаще принимают за старшую сестру. И таких кореянок «без возраста» в стране очень много. Саму Ли Су Джин в сети Интернет уже прозвали богиней вечной молодости. Её пример вдохновляет многих женщин, тем более, что секреты молодости Ли Су Джин, как и её соотечественников, очень простые.

1. Оптимизм и позитивное мышление.

2. Активный и здоровый образ жизни:

- умеренные, но постоянные тренировки в спортивном зале,

- непрерывный 8-часовой сон.

3. Сбалансированное питание:

— крупы, овощи и фрукты — основа рациона;

— исключение из рациона сладких и мучных продуктов

(их почти нет даже на прилавках магазинов Кореи),

— любое мясо, но приготовленное на пару;

— много чистой негазированной и несладкой воды.

4. Тщательный уход за кощей лица и тела, начиная с подросткового возраста:

— сыворотки, эмульсии и масла с улиточной слизью, зеленым чаем и коллагеном – основа уходовых средств;

— ежедневное использование солнцезащитного крема SPF-защитой;

— тщательный демакияж методов 4-2-4: четыре минуты массировать лицо гидрофильным маслом, две минуты его вспенивать на лице и четыре минуты смывать с кожи очищающее средство;

— использование тканевых масок;

— пилинг при помощи натурального спонжа конняку, в том числе и для тела;

— спрей для лица с термальной водой для увлажнения лица в течение дня.