Новикомбанк финансирует проекты в сфере судостроения

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, наращивает поддержку проектов судостроительной отрасли. Банк предоставил финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ее заводу «Янтарь» на общую сумму 7,6 млрд руб.

Сумма кредитного соглашения банка с ОСК составляет 2 млрд руб., с ПСЗ «Янтарь» — 5,6 млрд руб. Средства пойдут на строительство кораблей. Сотрудничество с корпорацией ведется с 2012 года. Благодаря эффективному сочетанию прямого финансирования банка с применением доступных мер господдержки, ОСК получает ресурсы для своевременной и качественной реализации обязательств по своим контрактам.

В рамках сотрудничества с предприятиями сферы судостроения банк предоставляет средства для строительства ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа, а также на создание экспортной продукции. Финансирование проектов в этой отрасли занимает значительную долю в кредитном портфеле банка.

«Поддержка отечественного судостроительного комплекса — одно из важных направлений нашей деятельности. Обладая большим опытом финансирования промышленных компаний, банк разработал уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами. Мы формируем комплексное предложение, предоставляя на каждом этапе свою экспертизу и уделяя особое внимание интеграции в проект мер господдержки. Таким образом, банк обеспечивает партнеров максимально выгодным кредитованием, содействует реализации их производственных задач», — прокомментировал старший вице-президент Новикомбанка Валерий Давыдов.