Новосибирск встал в 9-балльных пробках из-за снегопада 23 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Девятибалльные пробки парализовали движение в Новосибирске утром 23 января.

В Новосибирске после сильного снегопада 23 января зафиксированы пробки в 9 баллов. Водители массово жалуются на заторы в городе.

По данным сервиса 2ГИС, "стоит" Красный проспект в районе площади Калинина, улица Дуси Ковальчук и другие прилегающие магистрали.

Серьезный затор образовался на Большевистской, где пробка тянется от разъезда Иня.

На левом берегу традиционно пробки на площадях Труда и Энергетиков, а также на подъездах к ним.

На правом берегу также стоят улица Татьяны Снежиной и въезды в город со стороны Мочищенского и Краснояровского шоссе.