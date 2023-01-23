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Новосибирск встал в 9-балльных пробках из-за снегопада 23 января

Фото Новосибирск встал в 9-балльных пробках из-за снегопада 23 января
Фото Новосибирск встал в 9-балльных пробках из-за снегопада 23 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Девятибалльные пробки парализовали движение в Новосибирске утром 23 января.

В Новосибирске после сильного снегопада 23 января зафиксированы пробки в 9 баллов. Водители массово жалуются на заторы в городе.

По данным сервиса 2ГИС, "стоит" Красный проспект в районе площади Калинина, улица Дуси Ковальчук и другие прилегающие магистрали.

Серьезный затор образовался на Большевистской, где пробка тянется от разъезда Иня.

На левом берегу традиционно пробки на площадях Труда и Энергетиков, а также на подъездах к ним.

На правом берегу также стоят улица Татьяны Снежиной и въезды в город со стороны Мочищенского и Краснояровского шоссе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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