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Одним — бриллианты, другим — тюльпаны: каким женщинам достаются жадные мужчины и как распознать альфонса

Фото Одним — бриллианты, другим — тюльпаны: каким женщинам достаются жадные мужчины и как распознать альфонса
Фото Одним — бриллианты, другим — тюльпаны: каким женщинам достаются жадные мужчины и как распознать альфонса

Фото: pixabay.com

Эксперты в области отношений мужчин и женщин давно выяснили, что существует закономерность в совместном притягивании партнёров: одни, как магнит, влекут жадных людей, другим достаются щедрые. Зависит это от психоэмоциональных характеристик человека.

Внутренние установки-вредители

Многие женщины, словно, магнит притягивают скупых мужчин. При этом, достаток партнёра не играет существенной роли. Даже богатый и успешный человек, почему-то не хочет вкладываться в свою женщину. Это может говорить о неправильных внутренних установках, поясняет энерго-коуч Татьяна Соло.

1. Загляните сначала внутрь себя: насколько вы любите отдавать (если у вас с трудом получается отдавать, с радостью дарить подарки, то вы и будете притягивать людей, у которых похожий подход к распоряжению деньгами и вещами).

2. Желание переложить ответственность за свою жизнь (когда женщина очень хочет найти мужчину, чтобы стать более успешной или чтобы решить свои финансовые проблемы, она притянет скупого рыцаря).

3. Вы считаете деньги главным ресурсом (если вы больше цените финансы, нежели время своей жизни или человеческие отношения, то и встретите подобного человека).

Фото Одним — бриллианты, другим — тюльпаны: каким женщинам достаются жадные мужчины и как распознать альфонса 2

Явное клеймо альфонса

Многие женщины его не замечают, но вычислить не сложно, уверяет российский психолог, ведущий женских тренингов Павел Раков. Если ваш партнер транслирует в своём поведении подобные черты, то бегите от него быстрее и дальше:

· часто жалуется на меркантильность женщин;

· отказывается платить за вас в кафе (делит счёт пополам или вовсе просит заплатить за него);

· дарит несвежие цветы и залежалый (заветренный) шоколад;

· просит занять денег;

· является на ваш День рождения без подарка (ключевая фраза «лучший твой подарочек — это я»);

· проживая на вашей территории, не тратит свои средства на комуслуги, продукты и другой совместный быт.

Фото Одним — бриллианты, другим — тюльпаны: каким женщинам достаются жадные мужчины и как распознать альфонса 3

Решать только вам!

Если вы вычислили, что встречаетесь или живете с патологическим жадиной, трижды подумайте, действительно ли он так прекрасен и делает вас настолько счастливой, что игра стоит свеч, советует эксперт Раков. По его словам, крепкие отношения выстраиваются только с теми мужчинами, с которыми вы вкладываетесь в отношения в равной степени, а не только бросаете мир к его ногам и удовлетворяете его интересы.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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