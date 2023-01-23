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Под Новосибирском два человека погибли в аварии с грузовиком

Фото Под Новосибирском два человека погибли в аварии с грузовиком
Фото Под Новосибирском два человека погибли в аварии с грузовиком

Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля.

Два человека погибли в результате аварии с грузовым автомобилем в Черепановском районе. ДТП произошло вечером в понедельник, 23 января, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

По данным Госавтоинспекции, человек, которому на вид 35-40 лет, управлял автомобилем Toyota Alphard по дороге Р-256 «Чуйский тракт». Машина двигалась со стороны Новосибирска в Барнаул. На 166 километре трассы водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там произошло столкновение с грузовым автомобилем Daf с полуприцепом. Погибшие находились в легковом авто.

«В результате происшествия в легковом автомобиле от полученных травм скончались: водитель и девушка-пассажир (на вид около 20 лет)», — рассказали в ГИБДД.

Также в больницу с травмами попал ещё один пассажир, его личность устанавливается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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