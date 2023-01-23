"Пользовалась популярностью у мужчин": под Новосибирском пропала 35-летняя мать четверых детей

Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО
В Новосибирской области продолжаются поиски 35-летней Евгении Будковой, которая 15 января приехала в гости к друзьям и бесследно пропала.
Стали известны подробности о личности 35-летней Евгении Будковой, которая 15 октября пропала в поселке Озерный Новосибирской области. Женщина приехала в гости к друзьям, но потом вышла из дома без телефона и денег. С того момента о судьбе сибирячки ничего не известно. Журналисты "АиФ-Новосибирск" пообщались с соседями и знакомыми пропавшей.
Как выяснилось, Евгения Будкова является многодетной матерью. У нее четверо детей, женщина дважды была замужем.
Со слов жителей Болотнинского района, Евгению сложно назвать домашним человеком.
«Муж сейчас нянчится с ребёнком, а ребёнку, наверное, ещё даже полугода нет», — рассказала в беседе с журналистом одна из соседок.
Ещё один собеседник редакции сообщил, что около пяти лет лет назад женщина жила в Бердске. Тогда она носила фамилию Иваненко.
"Общались не более месяца. На тот момент она говорила, что мать троих детей, была замужем", — поделился Денис.
Другой односельчанин пропавшей сибирячки отметил, что женщина пользовалась популярностью у мужчин, благодаря своей яркой внешности. У Евгении зеленые глаза и рыжие волосы.
Младшему ребенку женщины сейчас всего 5 месяцев.
Полиция продолжает поиски женщины.
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