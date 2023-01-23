Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

"Пользовалась популярностью у мужчин": под Новосибирском пропала 35-летняя мать четверых детей

Фото "Пользовалась популярностью у мужчин": под Новосибирском пропала 35-летняя мать четверых детей
Фото "Пользовалась популярностью у мужчин": под Новосибирском пропала 35-летняя мать четверых детей

Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области продолжаются поиски 35-летней Евгении Будковой, которая 15 января приехала в гости к друзьям и бесследно пропала.

Стали известны подробности о личности 35-летней Евгении Будковой, которая 15 октября пропала в поселке Озерный Новосибирской области. Женщина приехала в гости к друзьям, но потом вышла из дома без телефона и денег. С того момента о судьбе сибирячки ничего не известно. Журналисты "АиФ-Новосибирск" пообщались с соседями и знакомыми пропавшей.

Как выяснилось, Евгения Будкова является многодетной матерью. У нее четверо детей, женщина дважды была замужем.

Со слов жителей Болотнинского района, Евгению сложно назвать домашним человеком.

«Муж сейчас нянчится с ребёнком, а ребёнку, наверное, ещё даже полугода нет», — рассказала в беседе с журналистом одна из соседок.

Ещё один собеседник редакции сообщил, что около пяти лет лет назад женщина жила в Бердске. Тогда она носила фамилию Иваненко.

"Общались не более месяца. На тот момент она говорила, что мать троих детей, была замужем", — поделился Денис.

Другой односельчанин пропавшей сибирячки отметил, что женщина пользовалась популярностью у мужчин, благодаря своей яркой внешности. У Евгении зеленые глаза и рыжие волосы.

Младшему ребенку женщины сейчас всего 5 месяцев.

Полиция продолжает поиски женщины.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20626
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
11871
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10156
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9759
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9277
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8950
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм
8354
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре