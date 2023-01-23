«С деньгами совсем худо»: сварщик из Новосибирска рассказал, почему на самом деле вернул кошелек с 93 тысячами рублей

Фото со страницы Георгия Малькова

26-летний сварщик из Новосибирска Георгий Мальков объяснил, почему решил вернуть найденный на улице кошелек с крупной суммой денег.

Георгий Мальков из Новосибирска, работающий сварщиком, за несколько часов стал героем соцсетей. 26-летний мужчина нашел у НОВАТа кошелек с 93 тысячами рублей, и вместо того, чтобы пополнить семейный бюджет, решить вернуть находку законной владелице.

«С деньгами совсем худо»

«Тут все очевидно: вещь не моя, человек потерял, надо вернуть», — объяснил Георгий свой поступок журналисту Сиб.фм.

Он добавил, что мысли оставить деньги себе не было, несмотря на скоромный доход.

«Для меня эта сумма, конечно, значительная. Я просто работяга, не миллионер. Сейчас вахт нет, так что с деньгами совсем худо. От подработки до подработки перебиваюсь», — поделился мужчина.

«Ожидает чего-то взамен»

Порядочность новосибирского сварщика стала поводом для обсуждения в соцсетях. Многие подписчики группы «Бюро находок» удивлялись благородству работяги. Но нашлись и те, кому его поступок показался странным.

«Вспоминается анекдот: мама, вытирая слезы, сказала, что очень гордится своим сыном, который на улице нашёл миллион рублей и отнёс в полицию», написала в комментариях Мария Александрова.

«Себе оставь», — отреагировал Артем Щепин.

«Если хозяин не объявится, отдайте мне, кофе с шоколадкой гарантирую в течении недели, каждое утро», предложила Анастасия Колганова.

Врач-психотерапевт из Новосибирска Татьяна Ефанова в беседе с Сиб.фм также прокомментировала поступок 26-летнего сварщика.

«В большинстве случаев человек совершает действия не потому, что он действительно очень хочет помочь, а ожидая чего-то взамен, и разочаровывается/огорчается/злится, если взамен ничего не получает. И потом из своего опыта начинает учить других, что благородство — это глупость и зло. Чтобы предостеречь человека от таких же эмоций», — объяснила специалист.

От вознаграждения отказался

Георгий Мельков с таким мнением категорически не согласен. Он рассказал, что не ждал ничего взамен и даже отказался от вознаграждения.

«Девушка, хозяйка этих денег, предложила вознаграждение. Но я отказался. Все произошло очень быстро – я спешил, быстро передал вещь и побежал по делам», — рассказал собеседник.

Сварщик уточнил, что на самом деле 93 тысячи рублей находились не в кошельке, а в женском клатче. Вероятно, девушка обронила его по пути в оперный театр.

«Специально не стал точно описывать кошелек, чтобы не провоцировать желающих поживиться», — объяснил он.

Он добавил, что рад благополучной развязке истории. А вот реакция окружающих Георгия удивила.

«Огорчает, что обыденные вещи сейчас называют подвигом. А привычное поведение человека, который живёт, руководствуясь духовными принципами, осуждают», — подытожил он.