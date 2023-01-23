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Сбер в Новосибирске обновит парк троллейбусов

Фото Сбер в Новосибирске обновит парк троллейбусов
Фото Сбер в Новосибирске обновит парк троллейбусов

Фото freepik.com

«Сбербанк лизинг» заключил контракт с Новосибирским МУП «Горэлектротранспорт», согласно которому на городские маршруты выйдет 120 новых троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей.

Первая партия из 20-ти низкопольных троллейбусов поступит в Новосибирск уже в июне нынешнего года. Троллейбусы производятся на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Вместительность одного троллейбуса составляет 90 человек, техника оснащена кондиционерами и системой автономного хода, которая позволяет работать вне контактной сети.

В общей сложности Новосибирск получит 120 троллейбусов, такая большая партия позволит обновить парк на 44%.

«Сбербанк реагирует на острые потребности региона. Для нас это вторая крупная сделка лизинга по обновлению общественного транспорта Новосибирской области. Мы рады поучаствовать в обновлении парка общественного транспорта в регионе. Уже этим летом первая партия новых троллейбусов выйдет на востребованные маршруты, а значит, у пассажиров будет возможность в полной мере оценить уровень комфорта нового транспорта», — прокомментировал Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением банка.

«Обновление электротранспорта в Новосибирске — это большое событие для города, поскольку помимо улучшения транспортной доступности, комфорта для пассажиров и внешнего облика городского транспорта использование электротранспорта значительно улучшает экологию города. Мы рады, что смогли помочь в этом важном для Новосибирска проекте и внесли свой вклад в улучшение инфраструктуры города», — отметил Антон Миронов, директор Сибирского филиала АО Сбербанк Лизинг.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

общественный транспорт
Сбербанк
троллейбус
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