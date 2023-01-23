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Суд возобновил дело сбившего ребенка в Татарске депутата Мамонтова

Фото Суд возобновил дело сбившего ребенка в Татарске депутата Мамонтова
Фото Суд возобновил дело сбившего ребенка в Татарске депутата Мамонтова

Фото: ideputat.er.ru

Татарский районный суд Новосибирской области отменил решение о прекращении уголовного дела в отношении депутата, наехавшего на ребенка и покинувшего место преступления.

Татарский районный суд принял апелляцию прокурора на постановление о прекращении уголовного дела против экс-депутата Сергея Мамонтова, который сбил мальчика на дороге и покинул место ДТП.

В пятницу, 23 декабря, мировой суд Татарского судебного района принял решение об окончании уголовного преследования 67-летнего экс-депутата. Причиной стало примирение сторон. В частности, Мамонтов погасил сумму заявленной матерью мальчика гражданского иска — 1 миллион рублей. Позже прокуратура обжаловала решение суда.

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора решение мирового судьи Татарского судебного района о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Напомним, депутат Мамонтов после инцидента лишился своего мандата, членства в партии «Единая Россия» и водительских прав на 1,5 года. Чтобы добиться мирового соглашения с матерью сбитого ребенка, он оплатил все расходы на лечение, предоставил мальчику поездку в санаторий, а также выплатил 1 миллион рублей и дал гарантийное письмо без срока давности.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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депутат
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Татарск
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