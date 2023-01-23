Тату-мастер рассказал о смертельно опасных татуировках

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По словам тату-мастера Владимира Ермака, жителей России могут убить за тюремные татуировки.

Жителям России следует отказаться от татуировок с изображениями, которые относятся к тюремному миру и запрещены на территории страны. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал тату-мастер Владимир Ермак. Как отмечает специалист, некоторые рисунки в прямом смысле могут представлять смертельную опасность.

«У запрещенных организаций есть нечто общее. От свастики и славянских рун, до исламистских религиозных фраз. Их лучше не наносить. Также не стоит выбирать символы нацизма», — добавил Ермак.

Тату-мастер напомнил, что россияне несут личную ответственность в глазах представителей некоторых слоев общества.

«Сегодня все немного проще в этом плане, и наказания среди преступников не такие жестокие, но все же ответственность присутствует. Потому лучше не рассматривать для себя татуировки преступного мира», — заключил эксперт.

Напомним, в Новосибирске мобилизованные жители начали делать татуировки с группой крови.