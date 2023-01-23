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Тело 42-летнего мужчины обнаружили в запертой квартире в Новосибирске

Фото Тело 42-летнего мужчины обнаружили в запертой квартире в Новосибирске
Фото Тело 42-летнего мужчины обнаружили в запертой квартире в Новосибирске

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Тело мужчины 1981 года рождения обнаружили спасатели МАСС в запертой квартире в Дзержинском районе Новосибирска.

Спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины в закрытой квартире в Новосибирске. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в "ВК".

Информация о том, что мужчина не отзывался, поступила в службу спасения 22 января после 22 часов вечера.


«Доступ обеспечен. В квартире обнаружен мужчина 1981 г.р. без признаков жизни. Тело передано бригаде врачей скорой помощи» — отмечается в паблике.


Это уже не первое подобное происшествие в январе. Ранее спасатели МАСС дважды обнаружили мертвых жителей Новосибирска в запертых квартирах. Несчастный случаи произошли в Октябрьском и Советском районах.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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