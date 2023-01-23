Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Трем жителям Тюмени поставили диагноз «транссексуализм»

Фото Трем жителям Тюмени поставили диагноз «транссексуализм»
Фото Трем жителям Тюмени поставили диагноз «транссексуализм»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Тюменской области с 2020 года у трех жителей региона диагностировали «транссексуализм».

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что с 2020 года справки с диагнозом «транссексуализм» выписывались лишь трижды, пишет МегаТюмень.

«Рассмотрение вопроса о половой переориентации рассматривается врачебной комиссией Областной клинической психиатрической больницы», – объяснили в ведомстве.

Согласно данным, с 2020 года и по настоящее время в регионе было выдано три справки. Проводились ли операции по смене пола неизвестно.

Напомним, в Минздраве НСО объяснили, к кому скорая приезжает в первую очередь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

врачи
диагноз
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20626
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
11871
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10156
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9759
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9277
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8950
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм
8354
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре