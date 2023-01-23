Трем жителям Тюмени поставили диагноз «транссексуализм»

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В Тюменской области с 2020 года у трех жителей региона диагностировали «транссексуализм».

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что с 2020 года справки с диагнозом «транссексуализм» выписывались лишь трижды, пишет МегаТюмень.

«Рассмотрение вопроса о половой переориентации рассматривается врачебной комиссией Областной клинической психиатрической больницы», – объяснили в ведомстве.

Согласно данным, с 2020 года и по настоящее время в регионе было выдано три справки. Проводились ли операции по смене пола неизвестно.

Напомним, в Минздраве НСО объяснили, к кому скорая приезжает в первую очередь.