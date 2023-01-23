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В Бердске суд отправил в колонию убившую мать 15-летнюю девочку

Фото В Бердске суд отправил в колонию убившую мать 15-летнюю девочку
Фото В Бердске суд отправил в колонию убившую мать 15-летнюю девочку

Фото Густаво Зырянова

Сегодня, 23 января, в Бердском городском суде Новосибирской области вынесли приговор несовершеннолетней девочке, которая зарезала свою мать.

Конфликт между матерью и 15-летней школьницей произошёл 30 июня, в этот день женщина вернулась домой подвыпившей. Девочке это не понравилось, она взяла нож и нанесла родившей её женщине 31 удар ножом. Медики прибыли быстро, но спасти женщину было нельзя.

Ещё летом было возбуждено дело по статье 105 УК РФ. Наказание за это грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В октябре прошлого года подросток предстала перед судом. Дело рассмотрели довольно быстро.

«23 января 2023 года приговором судьи Бердского городского суда Новосибирской области Васюхневич Т.В. 15-летняя девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии», — сообщили в Бердском городском суде.

Подростка отправят в колонию, где содержатся несовершеннолетние преступницы. Впрочем, приговор ещё может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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