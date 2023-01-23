В Новосибирске аптеки заявили о дефиците препарата «Бисептол»

Фото: BFM-Новосибирск

Нехватку «Бисептола» зафиксировали в новосибирских аптеках.

В Новосибирске местные жители и представители аптек сообщили о дефиците препарата «Бисептол». Об этом пишет издание «BFM-Новосибирск». Одной из собеседниц СМИ не удалось найти необходимое лекарство, несмотря на то, что ей выписал его врач.

«Меня немного удивили слова доктора «хорошо будет, если найдете этот лекарство». Мне казалось, что это копеечное средство, которое всегда в аптеках есть. Но я обошла четыре аптеки у нас в Октябрьском районе и не нашла его. Дочь живет в Железнодорожном районе – там тоже нет. Как я поняла, его теперь вообще не найти», — говорит местная жительница.

О дефиците препарата сообщили и новосибирские аптеки. В муниципальном филиале, пишет издание, лекарство предлагают заменить на Ко-тримоксазол. Одна из аптек заявила о приостановке поставок «Бисептола» в таблетках ещё в середине 2022 года, а к январю текущего года со складов распродали остатки.

По данным дистрибуторов, польская компания, которая занималась выпуском препарата, сняла его с производства. Предполагается, что проблему удастся решить при помощи поставщиков из Индии, с которыми уже ведутся переговоры о сотрудничестве. До тех пор лекарство заменяют отечественными аналогами.

Напомним, тем временем мошенники зарабатывают на дефиците лекарств в аптеках Новосибирска.