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В Новосибирске ехавший по встречке водитель Land Cruiser сломал мужчине ногу из-за замечания

Фото В Новосибирске ехавший по встречке водитель Land Cruiser сломал мужчине ногу из-за замечания
Фото В Новосибирске ехавший по встречке водитель Land Cruiser сломал мужчине ногу из-за замечания

Фото: группа «АСТ-54»

Перепалка водителей в пробке в Новосибирске закончилась переломом ноги.

16 января в 08:20 в Кировском районе Новосибирска водитель Land Cruiser 200 объехал пробку по встречной полосе, подрезал машину, а затем начал драку, после которой другой мужчина сломал ногу. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

«Водитель автомобиля Land Cruiser 200 ехал по встречной полосе, [...] он меня вытеснил, остановились в пробке. Подрезанный участник движения подошёл и постучал в окно, напротив СТО на Пионерской, 21а. С намерением сказать, что так нельзя, водитель Land Cruiser выскочил», — пишет очевидец происшествия.

Из машины также вышел и другой мужчина, которому водитель внедорожника в ходе перепалки якобы поставил подножку. Как сообщает автор публикации, тот упал и сломал ногу.

В комментариях автора публикации и всех очевидцев драки просят опубликовать запись с видеорегистратора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске охранники бара подрались с посетителями.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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