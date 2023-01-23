Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске МВД рассказало о камерах для фиксации штрафов за полисы ОСАГО

Фото В Новосибирске МВД рассказало о камерах для фиксации штрафов за полисы ОСАГО
Фото В Новосибирске МВД рассказало о камерах для фиксации штрафов за полисы ОСАГО

Фото: Freepik.com

Нарушителей ПДД без полисов ОСАГО в Новосибирске пока не могут оштрафовать по данным с камер наблюдения.

В 2023 году у ГИБДД России появилась правовая возможность проверять полисы ОСАГО у нарушителей ПДД через камеры — и кроме штрафа за нарушение присылать второй штраф за отсутствие полиса. Но в Новосибирске такую систему ещё не ввели, как сообщила Сиб.фм начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Юлия Хабибуллина.

Согласно ПДД, езда без полиса страхования ОСАГО запрещена, и водителя без такого документа могут оштрафовать раз в сутки на 800 рублей. До 2023 года ГИБДД экспериментировали с механизмом поиска автомобилей без страховки ОСАГО, но с 1 января такая система полноценно запустилась в Москве.

Это не означает, что каждый водитель без полиса будет каждый день получать штрафы. Автоматические камеры технически не могут зафиксировать весь поток автомобилей — выделяются и проверяются через база данных страховщиков только автомобили-нарушители ПДД. Это объяснил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Если водитель не вписан в полис страхования ОСАГО, штраф составит 500 рублей. Если полиса нет вовсе — 800 рублей.

В Новосибирске дорожные камеры пока не умеют проверять страховку нарушителей, но над этой системой работают.

«Внедрение данной технологии выявления правонарушений в настоящее время прорабатывается», — сообщила Юлия Хабибуллина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на дорогах Новосибирска и области установлены 75 фотовидеокамер. Для сравнения, к комплексу «Безопасный город», умеющей распознавать лица, подключены 783 видеокамеры по всему городу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11702
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10061
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9624
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9236
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8775
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм
8321
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
8076
Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака