В Новосибирске МВД рассказало о камерах для фиксации штрафов за полисы ОСАГО

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Нарушителей ПДД без полисов ОСАГО в Новосибирске пока не могут оштрафовать по данным с камер наблюдения.

В 2023 году у ГИБДД России появилась правовая возможность проверять полисы ОСАГО у нарушителей ПДД через камеры — и кроме штрафа за нарушение присылать второй штраф за отсутствие полиса. Но в Новосибирске такую систему ещё не ввели, как сообщила Сиб.фм начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Юлия Хабибуллина.

Согласно ПДД, езда без полиса страхования ОСАГО запрещена, и водителя без такого документа могут оштрафовать раз в сутки на 800 рублей. До 2023 года ГИБДД экспериментировали с механизмом поиска автомобилей без страховки ОСАГО, но с 1 января такая система полноценно запустилась в Москве.

Это не означает, что каждый водитель без полиса будет каждый день получать штрафы. Автоматические камеры технически не могут зафиксировать весь поток автомобилей — выделяются и проверяются через база данных страховщиков только автомобили-нарушители ПДД. Это объяснил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Если водитель не вписан в полис страхования ОСАГО, штраф составит 500 рублей. Если полиса нет вовсе — 800 рублей.

В Новосибирске дорожные камеры пока не умеют проверять страховку нарушителей, но над этой системой работают.

«Внедрение данной технологии выявления правонарушений в настоящее время прорабатывается», — сообщила Юлия Хабибуллина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на дорогах Новосибирска и области установлены 75 фотовидеокамер. Для сравнения, к комплексу «Безопасный город», умеющей распознавать лица, подключены 783 видеокамеры по всему городу.