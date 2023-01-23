В Новосибирске закрыли последний рабочий ковидный госпиталь

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске закрылось последнее отделение для тяжелобольных коронавирусом.

С понедельника, 23 января, в Новосибирске перестал работать последний госпиталь для пациентов, тяжело больных COVID-19. Теперь стационар городской больницы №4 будет принимать таких граждан в терапевтическом и хирургическом отделениях. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Госпиталь работал без перерывов с октября 2020 года. Теперь же больных разместят в специализированной клинике. По данным Минздрава, для их лечения будет достаточно городской инфекционной больницы №1.

Причина возвращения к штатному режиму — улучшение эпидемиологической ситуации в регионе. Осенью 2022 года, в сезон возращения инфекций, число заболевающих коронавирусом увеличивалось только в сентябре — и уже к началу октября уменьшилось в 12 раз.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирскую область привезли назальную вакцину от коронавируса. Врачи рекомендуют такой способ вакцинации для повторной иммунизации. В первый раз лучше поставить прививку шприцом.

Также Сиб.фм сообщал, что врачам и ученым известно о новых штаммах ковида.