В новых троллейбусах в Новосибирске установят камеры с распознаванием лиц

Фото: Новосибирск ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
В новых троллейбусах «Горожанин» в Новосибирске установят систему распознавания лиц.
В Новосибирск из Уфы прибыли 9 низкопольных троллейбусов нового поколения. Их подключат к системе «Безопасный город» и оборудуют датчиками для распознавания лиц системе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Последний из девяти современных троллейбусов прибыл в Новосибирск в понедельник, 23 января. Когда их поставят на учет, они будут курсировать по маршруту №36, отметила вице-мэр Новосибирска Олега Клемешова на оперативном совещании.
Кроме датчиков распознавания лиц, в троллейбусах будут ЖК-панели с информацией о поездке, гнёзда для USB-зарядки и батарея, которая позволит проехать более 40 километров автономно, без контактной сети.
Ранее Сиб.фм сообщал, что до 2027 года в Новосибирск прибудут еще 120 новых троллейбусов.
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