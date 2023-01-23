В новых троллейбусах в Новосибирске установят камеры с распознаванием лиц

Фото: Новосибирск ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

В новых троллейбусах «Горожанин» в Новосибирске установят систему распознавания лиц.

В Новосибирск из Уфы прибыли 9 низкопольных троллейбусов нового поколения. Их подключат к системе «Безопасный город» и оборудуют датчиками для распознавания лиц системе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Последний из девяти современных троллейбусов прибыл в Новосибирск в понедельник, 23 января. Когда их поставят на учет, они будут курсировать по маршруту №36, отметила вице-мэр Новосибирска Олега Клемешова на оперативном совещании.

Кроме датчиков распознавания лиц, в троллейбусах будут ЖК-панели с информацией о поездке, гнёзда для USB-зарядки и батарея, которая позволит проехать более 40 километров автономно, без контактной сети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что до 2027 года в Новосибирск прибудут еще 120 новых троллейбусов.