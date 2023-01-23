В таких парах мужчины никогда не изменяют: раскрыта идеальная разница в возрасте для крепкого брака

Фото: pixabay.com

Семейные психологи могут проводить писать тысячи исследований на эту тему, но лучшим экспертом в отношениях мужчины и женщины является жизнь. Только она может показать идеальную разницу в возрасте для создания прочных отношений, ведь всё зависит от самого человека.

Точки напряжения

Такие «точки» изрядно портят совместную жизнь пар, где разница в возрасте составляет от 5 и более лет, заявляют семейные психологи всего мира. Такими точками, по мнению консультанта по вопросам брака Брэнди Порша, могут являться:

· один партнёр берёт больше ответственности на себя;

· другой — разочарован незрелым поведением.

При этом не всегда мудрее старший из супругов, но часто у него есть опыт, который становится причиной противоречий. В обществе недаром принято называть такие браки неравными по возрасту, так как разные жизненные этапы или разногласия по важным моментам жизни, создают напряжение в отношениях разновозрастных партнеров.

В итоге пары с большой разницей в возрасте менее удовлетворены своим браком и им трудно вместе справляться с жизненными проблемами.

Довольные пары

Максимально довольны своим союзом пары, разница в возрасте которых не превышает трех лет. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования отношений разновозрастных пар, пишут The List.

По словам доктора социологических наук, директора проекта «Новое поколение" фонда "Общественное мнение» Ларисы Паутовой, супруги с небольшой разницей в возрасте примерно одновременно переживают определенные жизненные этапы. Это помогает им вместе решать проблемы и преодолевать трудности.

Пятилетка, как залог прочного брака

Психологи считают, что оптимальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной для создания крепкой семьи — 5-6 лет. При этом «классикой» брака считается ситуация, когда именно супруг старше, пишут эксперты медицинского портала МедицинаОбоМне.ру. При этом, специалисты напоминают, что каждая семейная пара – это отдельная история любви и протекает она по индивидуальному сценарию.

Эксперты «из народа» и опытные семейные пары утверждают, что люди должны быть по душе и духу близки, и, конечно, важна любовь, как самый необходимый компонент для долгих отношений в браке.