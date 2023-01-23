Верблюд до смерти забил сторожа охотничьей базы в Омской области

Фото: Прокуратура Омской области

Верблюд напал на охранника охотничьей база в Омской области. Мужчина скончался от травм.

В субботу, 21 января, в Тюкалинском районе Омской области на охотничьей базе верблюд до смерти забил 51-летнего охранника. Об этом сообщает "Город 55" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника издания, животное сильно покусало сторожа и его госпитализировали в тяжелом состоянии в Тюкалинское ЦРБ, но спасти его не удалось.

«В субботу, 21 января, около 19:50 в приемное отделение «Тюкалинской ЦРБ привезли мужчину, у которого были диагностированы политравма и тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался в реанимационном отделении», — рассказали журналисту издания.

Видео с нападением публикует тг-канал "Mash"



На кадрах видно, что мужчина сначала ударил верблюда по голове.

Медики сообщили о смерти пациента правоохранителям. Они сейчас разбираются во всех обстоятельствах необычного происшествия.



Прокуратура Омской области проводит проверку по факту причинения верблюдом смертельных повреждений сторожу охотничьей базы.



"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных", — сообщили в ведомстве.

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