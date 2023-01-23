Врачи назвали эффективный способ избавиться от забывчивости

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По словам врачей, в первую очередь этому может поспособствовать поддержание физического здоровья.

Британские врачи Амира Хана и Аниша Пателя назвали ряд способов, помогающих избавиться от забывчивости. По словам экспертов,улучшить память и концентрацию внимания можно с помощью поддержания физического здоровья, пишет RuNews24.ru.

Как отмечают врачи, обучение новым навыкам или новое хобби тоже активируют мозговую деятельность и будут поддерживать мозг в тонусе.

Еще один способ борьбы с забывчивостью – это правильно выстроенный распорядок дня, так как расписание позволяет не терять концентрацию и не забывать о целях на день.

Напомним, ученые нашли лекарство против болезни Альцгеймера.