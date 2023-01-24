В Новосибирске 18-летний парень в маске пытался ограбить отделение банка

Фото: МВД России

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис банка в Новосибирске.

18-летний молодой человек попытался ограбить отделение банка в Новосибирске, но не довёл ограбление до успешного финала. Вскоре после этого его задержали. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Грабителем оказался 18-летний житель Читы. Он зашел в отделение банка в маске и капюшоне, передал кассиру записку с требованием отдать деньги, а затем достал из кармана вещь, похожую на огнестрельное оружие.

«Сотрудница офиса незаметно нажала кнопку сигнала тревоги и, сохраняя самообладание, вступила с налетчиком в диалог. Не ожидавший такого развития событий мужчина поспешил скрыться. [...] На розыск фигуранта был ориентирован личный состав новосибирской полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его», — сообщила Ирина Волк.

По факту попытки ограбления на парня завели уголовное дело по статье 162 УК РФ. На время следствия он будет находиться под стражей.

В поимке подозреваемого участвовали сотрудники правоохранительных органов Новосибирской области и Забайкалья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске грабители разбили лицо 24-летней девушке.