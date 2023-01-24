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экономика

Банк «Открытие» и ООО «МАЗ-РУС» запустили совместную программу финансирования склада

Фото Банк «Открытие» и ООО «МАЗ-РУС» запустили совместную программу финансирования склада
Фото Банк «Открытие» и ООО «МАЗ-РУС» запустили совместную программу финансирования склада

Фото: Банк «Открытие»

«Открытие Авто» стал ключевым партнером ОАО «МАЗ-РУС» (МАЗ). В рамках сотрудничества создана программа «Финансирование склада» для дилерской сети автопроизводителя.

В рамках программы банк приобретает права требования у автопроизводителя к его официальным дилерам, а «МАЗ» предоставляет дилерам отсрочку платежа на предоставляемые транспортные средства под залог приобретаемой автотехники. При этом постановка и снятие залога проводится за один рабочий день.

Для дилерских центров в рамках финансирования склада предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Срок финансирования — до полугода, лимит устанавливается на основе потребностей конкретного дилера, в зависимости от плана продаж и финансового состояния дилера. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Среди дополнительных преимуществ — отсутствие обязательства страховать склад и предоставлять банковскую гарантию.

«Банк финансирует сегмент грузового транспорта и LCV, который в последнее время демонстрирует уверенный рост. Партнерство с одной из самых популярных марок на рынке — компанией «МАЗ» даст дополнительные возможности для развития в условиях ухода с российского рынка основных иностранных производителей грузовых автомобилей», — отметила Анна Гордеева, директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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