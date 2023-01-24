Для будущих студентов: с Лицеем от «Ростелекома» сибиряки смогут готовиться к поступлению в вузы онлайн

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Стать студентами сибирским школьникам поможет «Ростелеком Лицей». С помощью сервиса старшеклассники смогут не только дистанционно подготовиться к ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения, но и определиться с профессией.

Для этого на платформе доступен специальный онлайн-курс.

Особое внимание уделено качеству контента. Учебные материалы для будущих выпускников изложены в форме видеороликов, интерактивных упражнений и конспектов. Разработкой занимались педагоги ведущих российских школ и вузов (Высшая школа Экономики, Ломоносовская школа, Президентская школа), составители заданий для ЕГЭ и ОГЭ, авторы учебников и образовательных пособий.

«С помощью цифровых технологий создаются максимально комфортные условия для обучения и развития молодого поколения. Поступление в вуз — сложный и ответственный этап в жизни каждого старшеклассника, образовательная платформа поможет сделать подготовку к экзаменам удобной и увлекательной», — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В Сибири на портале Лицея знания получают свыше 45,2 тыс. школьников. Более активно платформой пользуются жители Республики Бурятия (35,3 тыс.), Новосибирской (2,7 тыс.) и Иркутской (1,3 тыс.) областей.

Лицей включает 5700 видеоуроков и 8000 заданий. Ученики могут сами определять время и место обучения, единственное условие — наличие доступа к интернету. Родители могут следить за статистикой и прогрессом обучения детей в разделе «Успеваемость».