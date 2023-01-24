Эксперт объяснил популярность мессенджера Telegram

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По словам эксперта Германа Клименко, в Telegram перешла аудитория, которая отказалась от ведения аккаунтов в запрещенных соцсетях.

Владелец компании LiveInternet Герман Клименко прокомментировал рост популярности мессенджера Telegram. По словам эксперта, в Telegram перешла аудитория, которая отказалась от ведения аккаунтов в социальных сетях компании Meta* и не захотела переходить во «Вконтакте», пишет Pravda.Ru.

«Telegram в РФ больше воспринимается как мессенджер, наделённый социальными свойствами, ведь там есть чат-боты, каналы, комментарии, лайки. Поэтому он принял в себя всё запрещённое и развивается достаточно активно», — считает Клименко.

Эксперт напомнил, что Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером, однако прямого запрета на этот ресурс нет.

*внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора, запрещён на территории РФ.

Напомним, мессенджер Telegram ввёл новые правила для россиян.