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общество

Эксперт объяснила неравенство заработной платы мужчин и женщин

Фото Эксперт объяснила неравенство заработной платы мужчин и женщин
Фото Эксперт объяснила неравенство заработной платы мужчин и женщин

Freepik, authors: SIphotography

По словам эксперта Зулии Лоиковой, одной из главных причин неравенства зарплат мужчин и женщин является патриархат.

На территории России наиболее ярко выражена разница в уровне заработка женщин и мужчин. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявила независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, разница между зарплатами мужчин и женщин стала сокращаться, но в целом она все еще составляет 28%.

«В среднем женщины в РФ работают совсем немного меньше мужчин. Во многих опросниках можно увидеть значения в 38 часов в неделю против 40 у представителей сильного пола», — пояснила рекрутер.

Она также отметила, что в сферах образования и здравоохранения разрыв минимален. В целом разницу специалист объяснила не только патриархальным укладом в обществе, но и желанием многих россиянок работать в более защищенных сферах.

Напомним, только у 11% жителей Новосибирской области в 2022 году выросла зарплата.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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