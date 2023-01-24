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Главный синоптик Новосибирска предупредила о снегопадах до конца рабочей недели

Фото Главный синоптик Новосибирска предупредила о снегопадах до конца рабочей недели
Фото Главный синоптик Новосибирска предупредила о снегопадах до конца рабочей недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области снег и метели продлятся до 27 января.

Снегопады, высокая влажность и тёплая пасмурная погода сохранятся в Новосибирской области как минимум до пятницы, 27 января. Об этом Сиб.фм сообщила начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Влажный воздух поступает с европейской части России. Как говорят специалисты, "открывается Атлантика". Поэтому осадки будут большую часть предстоящей недели», — рассказала главный синоптик региона.

В течение всей недели погода будет ненастная, но интенсивность снегопада и места его выпадения будут меняться.

Ночью на 25 января по востоку Новосибирской области ожидается похолодание, нетипичное для этой недели и снег от небольшого до умеренного, а днём 25 января снег выпадет в западной части региона.

26 и 27 января в регионе ожидается сильный порывистый ветер и температура выше среднего дня конца января: днём -8..-14 градусов, днём -4..-10 градусов.

«Снег и метели будут лейтмотивом этой недели», — подвела итог Анна Лапчик.

Впрочем, такого сильного снега, как в ночь с воскресенья на понедельник, уже не ожидается.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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