Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачёвой

Фото: vk.com/alla_pugacheva_fan

По словам косметолога Татьяны Егоровой, певица уже неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова раскрыла секрет молодости 73-летней Аллы Пугачёвой. По ее мнению, эстрадная певица пользуется большим спектром услуг разных специалистов и уже неоднократно прибегала к хирургическим вмешательствам, пишет Pravda.Ru.

«У неё комплекс, полный спектр, безусловно. Все женщины к этому прибегают после определённого возраста», — рассказала косметолог.

Также специалист считает, что Алла Борисовна не пренебрегает и народными средствами, например, натуральными масками для лица.

Напомним, Пугачёва попросила признать её иноагентом.