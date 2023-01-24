Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачёвой

Фото Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачёвой
Фото Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачёвой

Фото: vk.com/alla_pugacheva_fan

По словам косметолога Татьяны Егоровой, певица уже неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова раскрыла секрет молодости 73-летней Аллы Пугачёвой. По ее мнению, эстрадная певица пользуется большим спектром услуг разных специалистов и уже неоднократно прибегала к хирургическим вмешательствам, пишет Pravda.Ru.

«У неё комплекс, полный спектр, безусловно. Все женщины к этому прибегают после определённого возраста», — рассказала косметолог.

Также специалист считает, что Алла Борисовна не пренебрегает и народными средствами, например, натуральными масками для лица.

Напомним, Пугачёва попросила признать её иноагентом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Алла Пугачева
косметология
косметолог
омоложение
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24112
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21314
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
15462
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12447
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10407
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
10094
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9439
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска