Мэрия Новосибирска запустила опрос об отношении жителей к новогодним украшениям в городе

Фото Сиб.фм
Жителям Новосибирска стал доступен опрос о качестве городских новогодних мероприятий.
23 января на сайте Госуслуги стал доступен анонимный опрос о новогодних украшениях в Новосибирске.
Пройти опрос можно с 23 по 31 января. Результаты голосования представят в виде статистики.
Всего доступны 3 вопроса: про оформление города, самые популярные городские площадки и события, которые запомнились и их можно будет повторить в Новый год 2023/2024.
Напомним, такое внимание к празднованию Нового года Новосибирск получил из-за переходящего статуса Новогодней столицы России. В следующем году это звание и хрустальную снежинку будет нести Суздаль — а до Новосибирска она была у Нижнего Новгорода.
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