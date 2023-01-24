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общество

Мэрия Новосибирска запустила опрос об отношении жителей к новогодним украшениям в городе

Фото Мэрия Новосибирска запустила опрос об отношении жителей к новогодним украшениям в городе
Фото Мэрия Новосибирска запустила опрос об отношении жителей к новогодним украшениям в городе

Фото Сиб.фм

Жителям Новосибирска стал доступен опрос о качестве городских новогодних мероприятий.

23 января на сайте Госуслуги стал доступен анонимный опрос о новогодних украшениях в Новосибирске.

Пройти опрос можно с 23 по 31 января. Результаты голосования представят в виде статистики.

Всего доступны 3 вопроса: про оформление города, самые популярные городские площадки и события, которые запомнились и их можно будет повторить в Новый год 2023/2024.

Напомним, такое внимание к празднованию Нового года Новосибирск получил из-за переходящего статуса Новогодней столицы России. В следующем году это звание и хрустальную снежинку будет нести Суздаль — а до Новосибирска она была у Нижнего Новгорода.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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