На берегу Обского моря продают базу отдыха «Олимп» за 13 млн рублей

Фото с сайта Росимущества

Комплекс на берегу Обского водохранилища под Новосибирском выставили на торги за 13 миллионов рублей.

В Новосибирской области выставили на продажу базу отдыха «Олимп». Объект находится в смешанном лесу на берегу Обского моря, в районе деревни Бурмистрово в Искитимском районе.

Всего на продажу выставлено 535 квадратных метров, в состав комплекса входит 9 объектов, среди которых: бревенчатые дома, различные здания, склад-гараж и другие. Также продается движимое имущество в виде 21 щитового домика, трансформаторной подстанции, мебель, оборудование, хозяйственный инвентарь.

В пресс-службе территориального управления Росимущества по НСО пояснили следующее: «Участок частично находится в границах береговой полосы и водоохранной зоны, запрещенной для приватизации. При этом покупатель объектов движимого и недвижимого имущества имеет преимущественное право на заключение в последующем договора аренды федерального земельного участка».

Продажа базы отдыха проводится в ходе открытого аукциона в электронной форме на площадке ООО «РТС-тендер».

Начальная цена комплекса составляет 13 243 401. Заявки принимаются до 12 февраля 2023 года.