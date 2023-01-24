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недвижимость экономика общество

На берегу Обского моря продают базу отдыха «Олимп» за 13 млн рублей

Фото На берегу Обского моря продают базу отдыха «Олимп» за 13 млн рублей
Фото На берегу Обского моря продают базу отдыха «Олимп» за 13 млн рублей

Фото с сайта Росимущества

Комплекс на берегу Обского водохранилища под Новосибирском выставили на торги за 13 миллионов рублей.

В Новосибирской области выставили на продажу базу отдыха «Олимп». Объект находится в смешанном лесу на берегу Обского моря, в районе деревни Бурмистрово в Искитимском районе.

Всего на продажу выставлено 535 квадратных метров, в состав комплекса входит 9 объектов, среди которых: бревенчатые дома, различные здания, склад-гараж и другие. Также продается движимое имущество в виде 21 щитового домика, трансформаторной подстанции, мебель, оборудование, хозяйственный инвентарь.

В пресс-службе территориального управления Росимущества по НСО пояснили следующее: «Участок частично находится в границах береговой полосы и водоохранной зоны, запрещенной для приватизации. При этом покупатель объектов движимого и недвижимого имущества имеет преимущественное право на заключение в последующем договора аренды федерального земельного участка».

Продажа базы отдыха проводится в ходе открытого аукциона в электронной форме на площадке ООО «РТС-тендер».

Начальная цена комплекса составляет 13 243 401. Заявки принимаются до 12 февраля 2023 года.

 

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Автор:
Токарева Мария
журналист

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