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общество

На площади Труда в Новосибирске грузовик оборвал троллейбусные провода

Фото На площади Труда в Новосибирске грузовик оборвал троллейбусные провода
Фото На площади Труда в Новосибирске грузовик оборвал троллейбусные провода

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жителей Новосибирска предупредили об ограничении движения в районе площади Труда из-за обрыва троллейбусных проводом утром 24 января.

Утром 24 января обрыв троллейбусных проводов произошёл в Новосибирске в районе площади Труда. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«На площади Труда оборвало все провода троллейбусов, будет затруднено движение», — предупредили в ведомстве.

Движение на этом участке ГАИ перекрыло еще в 5:30 утра.

По данным паблика "АСТ-54" в "ВК", обрыв проводов произошёл в 3:50 часов. Со стройки выехал самосвал с поднятым кузовом и повредил контактную линию. Уже утром водители объезжали заблокированный участок по трамвайным путям, двигаясь далее по встречной полосе к площади Энергетиков.

Сейчас в районе площади Труда собралась огромная пробка. Сервис 2ГИС рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты. Сами автомобилисты преупреждают друг друга в комментария платформы:"Ряд занят рогатыми. Кто не успел, тот опоздал".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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