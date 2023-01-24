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«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском

Фото «Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
Фото «Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54", МВД по НСО, СКР НСО, соцсети

Четыре человека погибли в аварии с участием скорой помощи на Северном объезде Новосибирска – собрали все, что известно о ДТП.

Во вторник, 24 января, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с участием экипажа скорой помощи и «Митцубиси». Спецавтомобиль доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. Когда медики возвращались обратно, скорая совершила наезд на барьерное ограждение, вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. После этого машина «неотложки», в которой находились фельдшер и два водителя, загорелась.

По данным источника Сиб.фм, фельдшера звали Александр В., водителя — Валерий В. Они погибли на месте, а второй водитель Сергей К. находится в реанимации.

У Александра осталось двое маленьких детей. Его жена Галина в беседе с журналистом Сиб.фм рассказала, что тело пока не привезли в родной город. Соболезнования женщине уже выразил главврач Татарской ЦРБ Евгений Пендюк.

Фото «Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском 2

«Погибли наши сотрудники, которые сами оказывали помощь в подобных ситуациях другим пациентам. Всегда были начеку, отзывались на все. Безусловно, хочется сказать огромные слова благодарности за тот труд и подвиг, который они совершали при жизни», — отреагировал на трагедию Пендюк.

У водителя Валерия остались жена и взрослые дети. Его тело тоже пока не вернули родным.

Фото «Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском 3

В японском автомобиле "Митсубиси" погибли сотрудники "Ярче". Четверо коллег возвращались домой в Новосибирск со склада магазина в Толмачево после ночной смены.

Алексей П. и Олег В. погибли на месте, два других пассажира были госпитализированы.

Фото «Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском 4

Коллеги парней не могли поверить в случившиеся. Они стали писать слова соболезнования в социальных сетях.

"Вот только недавно смеялись и улыбались на работе, а теперь парней просто нет", — поделилась сотрудница склада.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств ДТП. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Фото «Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском 5

Отдел МВД по Коченевскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

 

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Автор:
Дамир Трубников

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