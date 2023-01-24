Новосибирский зоопарк показал видео с обедающим детёнышем ленивца

Фото: Новосибирский зоопарк

В зоопарке Новосибирска показали видео с детенышем ленивца.

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с обедом четырёхмесячного ленивца. Малыш лежит на животе своей мамы и ест фрукт.

Ленивцы живут семьями. Этот малыш проводит всё своё время с мамой, но отец семейства не принимает участия в воспитании ребенка.

В зоопарке не назвали имя малыша, но его маму зовут Милена.

«Часть овощей и фруктов мы даем самке Милене из рук. И маленький ленивец теперь пытается перехватить мамину еду. Он своими когтями-крючочками берет мою руку за запястье и тянет к себе. Не грушу забирает или вареную морковь, а делает так, чтобы я его кормила. Это выглядит очень трогательно. Напоминает поведение маленьких детей. Видно, что он очень внимательно наблюдает за всем происходящим и все больше осваивается в окружающем пространстве», — говорит ведущий зоолог павильона мелких приматов и пингвинов Мария Васенина.

Ленивцы делят вольер с львиными тамаринами. Они интересуются детёнышем и иногда с любопытством осматривают и даже трогают его. Он не протестует, но и не выражает восторга.