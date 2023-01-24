Опыт работы новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан уникальным

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественном награждении сотрудников консультационных центров по вопросам частичной мобилизации на территории Новосибирской области. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в работе по оказанию помощи мобилизованным и членам их семей.

О деятельности консультационных центров рассказал начальник управления по работе с обращениями граждан – общественной приёмной губернатора области Игорь Баранов. Сотрудникам центров Андрей Травников вручил благодарности губернатора Новосибирской области.

Напомним, что в соответствии с распоряжением губернатора, в целях оказания информационной и психологической помощи мобилизованным гражданам и оперативного реагирования на их обращения, в том числе по оказанию мер поддержки семьям мобилизованных, с 3 октября 2022 года в местах размещения мобилизованных и проведения боевого слаживания подразделений Правительством Новосибирской области были организованы консультационные центры по вопросам частичной мобилизации. Центры были организованы на базе: НВВКУ, на военных полигонах «Шилово» и «Кольцово».