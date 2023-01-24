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Опыт работы новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан уникальным

Фото Опыт работы новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан уникальным
Фото Опыт работы новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан уникальным

Фото nso.ru

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественном награждении сотрудников консультационных центров по вопросам частичной мобилизации на территории Новосибирской области. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в работе по оказанию помощи мобилизованным и членам их семей.

О деятельности консультационных центров рассказал начальник управления по работе с обращениями граждан – общественной приёмной губернатора области Игорь Баранов. Сотрудникам центров Андрей Травников вручил благодарности губернатора Новосибирской области.

Напомним, что в соответствии с распоряжением губернатора, в целях оказания информационной и психологической помощи мобилизованным гражданам и оперативного реагирования на их обращения, в том числе по оказанию мер поддержки семьям мобилизованных, с 3 октября 2022 года в местах размещения мобилизованных и проведения боевого слаживания подразделений Правительством Новосибирской области были организованы консультационные центры по вопросам частичной мобилизации. Центры были организованы на базе: НВВКУ, на военных полигонах «Шилово» и «Кольцово».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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