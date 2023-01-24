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После обрыва троллейбусных проводов в Ленинском районе Новосибирска выросли цены на такси

Фото После обрыва троллейбусных проводов в Ленинском районе Новосибирска выросли цены на такси
Фото После обрыва троллейбусных проводов в Ленинском районе Новосибирска выросли цены на такси

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Спрос и цены на такси выросли вдвое после обрыва проводов троллейбуса в Новосибирске.

Утром во вторник, 24 января, движение в Ленинском районе Новосибирска оказалось сковано из-за сильных снегопадов и череды аварий. После одного из таких ДТП в Ленинском районе грузовик оборвал линии электропередачи. Из-за этого спрос и цены на такси выросли вдвое.

В районе площади Труда произошел обрыв троллейбусных проводов. Около 4 часов утра выезжающий со строки самосвал с поднятым кузовом повредил контактную линию. ГИБДД перекрыло движение на этом участке с 5:30 утра. Водители объезжали место аварии по трамвайным путям.

Пешеходы, привыкшие добираться до работы на троллейбусе, заказывают такси — из-за этого цены на поездку сильно выросли, местами более чем в 2 раза. Так, от площади Энергетиков до площади Маркса обычно можно доехать за 150 рублей — утром 24 января тариф составляет 350 рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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